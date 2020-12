Geschreven door Jordi Smit 09 dec 2020 om 12:12

© Proshots

Ajax besloot deze zomer om Noa Lang naar Club Brugge te laten vertrekken. Voormalig Ajacied Rafael van de Vaart vindt het onbegrijpelijk dat de Amsterdammers zo omgaan met hun talenten, zo vertelt hij aan Ziggo Sport.

De analist stelt dat de aanvaller zeker niet de makkelijkste is, maar dat zijn handen jeuken om met een speler als Lang aan de slag te gaan. “Het irriteert mij een beetje. Als voetballiefhebber wil ik de beste spelers zien, en niet de braafste jongetjes van de klas”, stelt Van der Vaart. “Het is een beetje een mannetje en dat irriteert mij ook soms, maar het is wel een geweldig talent. Ik ben blij dat hij het nu laat zien in Brugge, waar ze hem heel veel vrijheden geven.”

Lang speelt in België dan ook in een andere rol, vervolgt Van der Vaart. “Bij Ajax speelde hij als links- of rechtsbuiten, maar hij is nu echt een beetje de spelmaker. Hij geeft ook ballen waarvan ik denk: nou, dat had ik niet achter hem gezocht. Het is gewoon een geweldig talent dat we iets te snel hebben laten lopen, al is dat misschien te makkelijk gezegd. Ik moet eerlijk zeggen dat hij me echt verbaast en dat hij echt de spelmaker van Brugge aan het worden is.”