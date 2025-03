Noa Lang verdedigt bekritiseerde Ajacied: "Boeit het iemand?"

Noa Lang neemt het zondagmiddag met PSV op tegen zijn oude club Ajax. De speelwijze van hoofdtrainer Francesco Farioli bij de Amsterdammers is al meermaals onderwerp van kritiek geweest, maar daar is de PSV'er het niet mee eens.

"Boeit het iemand dat het voetbal niet leuk is om naar te kijken als ze straks wellicht met die schaal staan?", vertelt Lang in Voetbal International. "Als ze kampioen worden, dan zijn ze terecht kampioen. Natuurlijk, wij willen ook mooi voetballen, maar ik wil vooral kampioen worden. Het is hun goed recht het op deze manier te doen. Als wij de titel niet pakken, hebben we helemaal niets dit jaar."

"We staan zes punten achter op Ajax, het is de bedoeling dat dit er drie worden, want anders is het wél klaar voor ons", vervolgt hij. "Bij ons staat er daardoor meer druk op dan bij hen. Zo staan zij er ook in. Eigenlijk zijn ze best wel ontspannen en dat is ook logisch als je zo’n machine bent als Ajax nu is", aldus de vleugelaanvaller van PSV.