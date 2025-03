Noa Lang vol frustratie: "Twee keer verloren, Ajax is beter"

"Twee keer verloren, dus niet meer over het kampioenschap praten. Eigen schuld, dikke bult. Ja, het is wel klaar...", reageert Lang voor de camera van ESPN. De vleugelaanvaller wist dat het lastig ging worden na de tweede treffer van Ajax in Eindhoven. "Je moet er altijd in blijven geloven, maar na de 0-2 wordt het lastig. Zeker als er nog maar 20 minuten te spelen zijn."

"We komen niet in de wedstrijd, omdat zij heel compact stonden", gaat hij verder. "We kwamen er gewoon niet doorheen. Simpel. Het is lastig om doorheen te voetballen. Misschien waren we ook wel te statisch. Of dat door de wedstrijd van vandaag kwam? We wisten dat het vandaag moest gebeuren. Als je daar niet tegen kan, dan moet je geen voetballer zijn."

"We hebben het vandaag niet goed gedaan", vervolgt de PSV'er. "Misschien konden we de druk niet aan. Uiteindelijk hebben we twee keer verloren van Ajax, dus zijn zij nu beter dan wij. We moeten ons nu focussen op de tweede plek en niet meer over het kampioenschap praten."

"Ik ben realistisch, we hebben het zelf weggegooid. Kampioen worden gaat niet meer gebeuren. We hebben onszelf in de voet geschoten. Er zal een tandje bij moeten, want straks worden we nog derde", aldus Lang.