Noa Lang wijst na CL-zege naar Ajax: "Dat zou een schande zijn"

Ajax ging de afgelopen weken op de ranglijst over PSV heen in de competitie, maar woensdagavond liet de Eindhovense ploeg in de Champions League zien waar het tot in staat is. Juventus werd met 3-1 verslagen. Noa Lang hoopt dat het nu ook in de Eredivisie weer gaat lopen.

"Je mag het niet zeggen, maar voor zo'n wedstrijd als vandaag hoef je niet gemotiveerd te worden. Dat gebeurt vanzelf", begint de aanvaller op de persconferentie. "In de Eredivisie moeten we ook de intensiteit op de mat leggen die we in de Champions League hebben. Dan kan echt niemand in de Eredivisie ons stoppen."

Lang weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. "Dat doen we op dit moment niet en dat mogen we echt onszelf kwalijk nemen. We lopen achter de feiten aan. Het is leuk dat we door zijn, maar als PSV geen kampioen wordt met deze selectie, dan is het gewoon een kut seizoen. Het zou gewoon een schande zijn. We hebben nog elf wedstrijden", besluit de buitenspeler, die met zijn ploeg vijf verliespunten achterstaat op Ajax.