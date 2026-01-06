Noa Vahle bedreigd door supporter na PSV - Ajax: "Je moet dood!"

Noa Vahle vertelt in de HNM De Podcast over een heftig bericht dat ze kreeg van een boze PSV-supporter na een post op Instagram. In plaats van boos te reageren, pakte ze het anders aan: ze zocht hem op via LinkedIn en gaf een subtiele waarschuwing. Sindsdien hoorde ze niks meer.

"Ik was bij PSV - Ajax in maart volgens mij", zo vertelt ze. "Ajax won die wedstrijd onder Farioli en dat was voor PSV natuurlijk wel een pittig moment. Die stonden enorm voor en Ajax kwam ineens hartstikke dichtbij. Ik had een voorspelling gedaan met Valentijn (Driessen) en die zat weer eens totaal mis. Dus ik dat reposten en er bijgezet van 'hij zit er weer eens lekker naast'. Nou toen kreeg ik me toch een berichtje van een fan van PSV. En 'Je moet dood!', en dit en dat. Echt heel heftig, maar het was gewoon een jongen met naam, toenaam en profielfoto. Die had iets gebruikt en was heel boos dat zijn club had verloren."

Vahle wist toen revanche te nemen. "Toen heb ik hem even op LinkedIn gezocht en toen zag ik dat hij een hele goede functie had bij een supermarktketen. Toen heb ik hem de volgende dag een berichtje gestuurd: 'Hoi.. Als je voortaan dit soort berichten naar iemand stuurt, weet dat ik je zomaar even op LinkedIn kan vinden en zojuist een berichtje naar je management heb gestuurd'. Dat heb ik niet gedaan, maar hij dacht dat ik het had gedaan, want ik heb nooit meer wat gehoord."