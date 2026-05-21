Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"

Bjorn
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Noa Vahle heeft een opvallende uitspraak gedaan in de HNM De Podcast. De sportverslaggeefster liet aan vriendinnen Hélène Hendriks en Merel Ek weten een scheve schaats te hebben gereden.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik moet iets opbiechten aan jullie: ik ben vreemdgegaan", valt ze met de deur in huis in HNM De Podcast. "Met twee mannen." Hendriks reageert: "Een trio." Ek ziet al iets aan Vahle. "Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat, want ik zie een grijns op jou gezicht..."

Vahle onthult dan het ware verhaal. "Ik heb een podcast gemaakt met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart", doelt ze op een nieuwe podcast met de twee oud-Ajacieden voor Ziggo Sport. "Ik heb jullie bedrogen dames, het spijt me echt enorm. Ik heb met andere mensen een podcast gemaakt."

"Ik vind het heel heftig", reageert Ek met een kwinkslag. "Was het net zo ordinair als dit?" Volgens Vahle gaat het er in de podcast met Sneijder en Van der Vaart anders aan toe. "Wesley begon nog over ons. Hij luistert onze podcast en vindt ons alledrie echt viespeukjes", aldus Vahle.

Gerelateerd:
Dies Janse

Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"

0
Wesley Sonck

Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Noa Vahle Ajax Video's
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"

Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"

Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"

Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."

Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"

Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws