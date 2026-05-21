Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Noa Vahle heeft een opvallende uitspraak gedaan in de HNM De Podcast. De sportverslaggeefster liet aan vriendinnen Hélène Hendriks en Merel Ek weten een scheve schaats te hebben gereden.
"Ik moet iets opbiechten aan jullie: ik ben vreemdgegaan", valt ze met de deur in huis in HNM De Podcast. "Met twee mannen." Hendriks reageert: "Een trio." Ek ziet al iets aan Vahle. "Ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat, want ik zie een grijns op jou gezicht..."
Vahle onthult dan het ware verhaal. "Ik heb een podcast gemaakt met Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart", doelt ze op een nieuwe podcast met de twee oud-Ajacieden voor Ziggo Sport. "Ik heb jullie bedrogen dames, het spijt me echt enorm. Ik heb met andere mensen een podcast gemaakt."
"Ik vind het heel heftig", reageert Ek met een kwinkslag. "Was het net zo ordinair als dit?" Volgens Vahle gaat het er in de podcast met Sneijder en Van der Vaart anders aan toe. "Wesley begon nog over ons. Hij luistert onze podcast en vindt ons alledrie echt viespeukjes", aldus Vahle.
