Noa Vahle blundert in Hato-interview: "Je komt ook van Feyenoord"

Hato hoefde niet lang na te denken en antwoordde met ‘Feyenoord-thuis’. Ajax won dat duel in blessuretijd met 2-1. Vahle wilde ook een toelichting op zijn antwoord, en suggereerde daarbij: "Omdat… je komt ook van die club. En…", zei Vahle.

Hato speelde echter nooit voor Feyenoord. Hij speelde in zijn jeugd bij IJVV De Zwervers en Sparta Rotterdam. De verdediger corrigeerde Vahle niet en antwoordde rustig: "Ja, ik denk dat dat wel een van de mooiste wedstrijden is geweest die ik heb gespeeld. In de laatste minuut winnen van Feyenoord in de Klassieker. Ik denk dat dat gewoon de mooiste is."