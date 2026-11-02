Noa Vahle geniet van Ajacied: "Gewoon vermaak om naar te kijken"

Noa Vahle heeft zich zaterdag uitstekend vermaakt met het gedrag van Ajax-trainer Michel langs de zijlijn. Ze zag tijdens de wedstrijd tegen AZ hoe de oefenmeester zich opnieuw nadrukkelijk liet gelden. Volgens Vahle heeft de trainer inmiddels zelfs een nieuwe manier gevonden om zijn aanwijzingen over te brengen.

"Ik heb gisteren weer genoten van Michel, de trainer van Ajax", vertelt Vahle in De Oranjezondag. Wanneer haar wordt gevraagd waarom, hoeft ze niet lang na te denken. "Nou, je hebt druktemakers in de voetballerij. En dan heb je Michel. En ik vind het eigenlijk gewoon vermaak om naar te kijken."

De trainer laat zich tijdens wedstrijden voortdurend horen. "En ik sprak na afloop even met Ouazane. Nou linksbuiten, jonge jongen, daar zit hij volledig op zijn lip. Die zegt ook: ik hoor hem gewoon de hele wedstrijd lang schreeuwen."

Volgens Vahle beperkt Michel zich inmiddels niet meer tot het coachen van zijn spelers op het veld. "Maar Michel heeft nu een soort nieuwe techniek ontdekt, zag ik. Dus in plaats van dat hij alles richting het veld schreeuwt, draait hij zich om en dan schreeuwt hij alles naar de bank."