Noa Vahle geniet van Ajax-icoon: "Dat is zo'n goede uitspraak"
Noa Vahle en Hélène Hendriks hebben in HNM De podcast gesproken over het geloof van Nederlandse voetballers. Volgens Vahle valt het op dat steeds meer spelers openlijk vertellen over hun geloof, onder wie Cody Gakpo, Gjivai Zechiël en Wout Weghorst.
Vahle vertelt dat ze onlangs met Zechiël sprak over zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal. "Er is mij onlangs iets opgevallen. Er zijn veel meer voetballers die gelovig zijn. Bij het Nederlands Elftal de helft, misschien wel meer dan de helft. Maar wat ik mooi vind, is dat ze er zo open over zijn."
"Ik had een interview met Zechiël van Feyenoord en het ging erover dat hij voor het eerst bij het Nederlands Elftal was en hij zei dat het 'God's plan' was dat hij erbij was. Toen vroeg ik hem wat hij ervan vond dat veel jongens gelovig zijn. Op het WK kwam de groep die gelooft voor een wedstrijd samen en Gakpo is dan de pastoor."
Volgens Vahle vertelde Zechiël dat hij het mooi vindt dat spelers zich op die manier uitspreken. "Zechiël vertelde erover dat hij dat zo mooi vind en eigenlijk is het wel goed dat ze zich daar zo over uitspreken. Wout Weghorst is iemand die gelovig is, maar er komt altijd zoveel aversie op. Terwijl ik denk dat als het iemand kracht geeft of hem wegwijs maakt, zoals bij Gakpo, Zechiël en Weghorst, dan is het toch helemaal prima?!"
Hendriks ziet daarbij wel een verschil tussen de verschillende spelers. "Ik denk wel dat er een verschil in zit. Bij Gakpo of Zechiël komt er helemaal niet zoveel kritiek op, maar het gaat erom dat Wout Weghorst het op een bepaalde manier profileert. Daar komt denk ik aversie tegen. Ik heb niemand gehoord die het raar vindt, en er is ook helemaal niks raars aan."
Vahle haalt vervolgens een bekende uitspraak van Johan Cruijff aan. "Ik moet denken aan Johan Cruijff. Hij zei: 'Ik geloof niet, maar in Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voordat ze het veld opgaan. Als dat werkt zal het dus altijd een gelijkspel worden'." Volgens Vahle gaat het bij de gelovige voetballers echter om meer dan alleen het resultaat op het veld. "Dat is zo'n goede uitspraak, maar daar gaat het de jongens niet om. Het is niet zo dat je een kruisje slaat en dat ze ineens hopen op de overwinning. Het gaat over veel meer, en dat is een levensstijl. Daar heb ik geen moeite mee."
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