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Ajax transfergeruchten en nieuws

Noa Vahle heeft duidelijke mening over transfer Steur: "Hou op!"

Amber
bron: HNM De Podcast
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © MTB-Photo

De transfer van Sean Steur naar Newcastle United zorgt voor verdeeldheid. In HNM De Podcast raken Noa Vahle en Hélène Hendriks in discussie over de stap van de achttienjarige middenvelder, die Ajax verruilt voor de Premier League-club.

Steur rondde donderdag zijn transfer naar Newcastle af. De middenvelder kwam tot 26 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en levert de Amsterdammers met bonussen meegerekend maximaal 27 miljoen euro op. Waar Hendriks vooral blij is voor de speler, plaatst Vahle juist grote vraagtekens bij de gang van zaken.

Wanneer het onderwerp ter sprake komt, reageert Hendriks direct enthousiast. "Leuk voor hem!", zegt ze. Vahle is het daar niet zonder meer mee eens. "Hou even op, Hélène", klinkt haar reactie, waarna Hendriks vraagt waarom de transfer volgens haar geen goede stap zou zijn.

Vahle legt uit dat ze de ontwikkeling van Steur bij Ajax liever had gezien. "Sean Steur was een van de grootste talenten van Ajax op dit moment", zegt ze. "Schijnbaar heeft hij van de clubleiding gehoord dat hij niet bovenaan de lijst staat met: 'Jij bent onze nieuwe grote ster die alles gaat spelen en alle tijd krijgen'." Volgens Vahle krijgt Jorthy Mokio binnen Ajax momenteel de voorkeur.

Toch begrijpt ze dat Steur vervolgens voor een andere route kiest. "Prima, dan denkt Sean Steur met zijn team: 'Ik ga naar Newcastle United'." Toch vindt ze dat Ajax op de langere termijn mogelijk veel meer aan de middenvelder had kunnen verdienen. Daarbij wijst ze op de recente toptransfer van Ismael Saibari van PSV naar Bayern München. "Maar als deze jongen nou wel een aantal jaar in het eerste speelt en je speelt Europees voetbal op een hoger niveau dan de Conference League, dan wordt hij veel meer waard." Vervolgens voegt ze toe: "Je hoeft niet altijd op je achttiende al naar het buitenland. Dus ik vind het vanuit Ajax al helemaal niets."

Hendriks begrijpt die gedachte, maar ziet ook de andere kant van het verhaal. "Maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat hij gewoon wil spelen. Natuurlijk krijg je nooit garantie. Maar Newcastle is een mooie club Noa, dat vond jij ook een heel mooi stadion."

Volgens Vahle staat de aantrekkingskracht van Newcastle buiten discussie, maar overheerst vooral het gevoel dat Ajax een eigen talent te vroeg laat vertrekken. "Maar ik vind het gewoon zonde", zegt ze. "Ajax is een club die erom bekendstaat de jeugd een kans te geven. Ik weet dat Jordi Cruijff heel erg zit op de korte termijn… Maar dat je hier dan afstand van neemt, vind ik gewoon zonde. Ik vind het afgaan van de romantiek van het voetbal", besluit Vahle.

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