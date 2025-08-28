Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

Allereerst bespreekt ze Ajax, waar Wout Weghorst zich duidelijk uitspreekt over zijn ambities voor de titel. "Ik vind dat Ajax ook moet uitspreken dat ze voor de titel gaan. Ik werd er vorig jaar wel een beetje moe van dat als je 9 punten voorstaat dat je het nog steeds niet zegt. Je kent Wout Weghorst: 'Ik wil 25 doelpunten maken als spits en elke wedstrijd spelen, de nummer één van Oranje zijn en kampioen worden'."

Vahle vind zulke uitspraken wel gaaf. "Ik kan dat wel waarderen dat je dat uitspreekt. Het mocht niet van zijn trainer, maar hij deed het wel. Er zijn mensen die zich irriteren aan hem en er zijn mensen die vinden het hartstikke leuk. Ik hou van eigenzinnige types en dat is hij. Ik vind voetballers van 'dertien in een dozijn', die nooit iets zeggen of nooit ergens voor uitkomen en geen emotie tonen... Wat heb je daar nou aan? Hij geeft wel een beetje glans aan de voetballerij."

Vahle gaat vervolgens verder over andere spelers die ze waardeert. "Ik vind Joey Veerman van PSV ook heel leuk omdat hij altijd heel eerlijk is. Als je ziet waarom Jerdy Schouten aanvoerder is geworden en niet Veerman, dat is denk ik omdat hij er altijd zoiets uitflapt. Dat soort gasten vind ik leuk, maar ook Quilindschy Hartman vond ik altijd erg leuk. Ik vind iemand die lekker open is en zijn verhaal doet en ook een beetje eigenzinnig is."