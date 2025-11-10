Noa Vahle helder over vacature: "Zo'n trainer heeft Ajax nodig"

Vahle vertelde: "Er zou al een gesprek zijn geweest met Erik ten Hag, afgelopen maandag. Het zou een geplande koffie-afspraak zijn, maar ja... Gaat Erik ten Hag dit aandurven na een bliksemontslag bij Bayer Leverkusen, bij Manchester United mislukt, en zou hij dan in willen stappen bij dit Ajax? Met dit spelersmateriaal? Ik weet niet of dat de meest verstandige keuze is."

Volgens haar is het vooral zuur voor Heitinga zelf. "Het is lullig voor Heitinga, want hij heeft ongetwijfeld heel hard zijn best gedaan, maar het is niet goed genoeg geweest. Heitinga is zeker niet de enige schuldige aan de malaise bij de club." Vahle denkt dat Ajax een ander type trainer nodig heeft. "Ajax heeft een trainer à la Farioli nodig, waar vorig jaar over gezegd werd bij Ajax dat het voetbal er niet uitzag. Hij gebruikte de spelers wel naar hun kunnen en eindigde wel als tweede in de Eredivisie. Eigenlijk hebben ze bij Ajax zo’n trainer nodig die gebruikt wat hij heeft en niet per se het aanvallende Ajax-voetbal moet gaan spelen."