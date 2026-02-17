Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Noa Vahle: "Het gaat heel erg schuren tussen die twee bij Ajax"

Joram
bron: HNM De Podcast
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Noa Vahle verwacht spanningen binnen de Ajax-top tussen Jordi Cruijff en Marijn Beuker. In HNM de Podcast stelt de voetbalverslaggeefster dat beide beleidsbepalers een sterk ego hebben en moeilijk samen zullen werken. 

Vahle sprak Cruijff tijdens zijn mediadag en merkte een duidelijke koerswijziging. "Ik vind hem wel heel daadkrachtig. Cruijff is gewoon heel duidelijk. Het is een groot verschil met Alex Kroes, die het altijd over de lange termijn had. We moeten in ieder geval derde worden, zei hij."

"Cruijff zegt: Ik wil gewoon winnen en volgend seizoen een elftal neerzetten dat mee kan doen om het kampioenschap, want dat hoort bij Ajax", vervolgt ze. Volgens Vahle toont zijn snelle ingreep bij Jong Ajax dat. "De trainer van Jong Ajax werd er binnen een week uitgegooid. Cruijff zette er direct een volledig Spaanstalige staf neer. Of dat handig is? Ik vind het enerzijds mooi dat hij dat doet, want dat betekent dat hij heel rigoureus is."

Toch ziet ze frictie ontstaan met Beuker. "Bij Ajax heb je alleen ook nog Beuker", waarna Hélène Hendriks opmerkt: "Hij heeft dus niets te zeggen." Vahle: "Nee, anders was dat wel wat meer in overleg gegaan. Ik denk dat dat heel erg gaat schuren. Beuker is iemand van de data en Cruijff is iemand van de no nonsense en het voetbalverstand. Het takenpakket van Beuker wordt steeds kleiner."

Noa Vahle Jordi Cruijff Hélène Hendriks
