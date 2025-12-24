AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Noa Vahle: "Het zou zomaar kunnen dat Taylor deze winter vertrekt"

Amber
bron: Nieuws van de Dag
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Ajax kan volgens Noa Vahle nog altijd meedoen om de tweede plaats in de Eredivisie. In het programma Nieuws van de Dag gaf de verslaggever aan dat de Amsterdammers de laatste weken meer stabiliteit laten zien onder interim-trainer Fred Grim.

"Ajax kan doorstoten naar die tweede plek, alles is mogelijk", stelt Vahle. "Je ziet bij Ajax dat het in ieder geval ietsje stabieler is geworden." Volgens haar komt dat vooral door de manier waarop Grim zijn ploeg laat spelen. "Wat Fred Grim dus heel goed doet, en dan zie je dat het een trainer is met ervaring, is dat hij heel erg gaat spelen naar de capaciteiten van zijn ploeg. Dus defensief."

Het spel is daarbij niet altijd aantrekkelijk, erkent Vahle. "Het ziet er niet altijd mooi uit, maar hij heeft de laatste weken wel de puntjes binnengeprokkeld." Die aanpak levert Ajax belangrijke resultaten op in de strijd om de bovenste plekken.

Toch plaatst Vahle ook kanttekeningen bij de vooruitzichten voor de rest van het seizoen. Zo sluit ze een vertrek van Kenneth Taylor in de winterstop niet uit. "Bij Ajax zou het zomaar kunnen dat Kenneth Taylor deze winter vertrekt."

Wat betreft de concurrentie verwacht Vahle dat Feyenoord uiteindelijk standhoudt. "Ik denk dat Feyenoord plek twee vasthoudt", besluit ze.

