Noa Vahle: "Ik vraag me af of Ajax überhaupt tweede wil worden"

Noa Vahle is dit seizoen niet te spreken over de optredens van Ajax, Feyenoord en PSV. De traditionele top drie is al uitgeschakeld in Europa en weet op PSV na ook in de Eredivisie niet echt te imponeren.

"Laten we eerlijk zijn: dit seizoen is ook gewoon dramatisch", zegt Vahle in haar column voor Helden Magazine. "In Europa én in de Eredivisie. Op PSV staat geen maat. Niemand komt in de buurt. En bij Ajax en Feyenoord? Ach, wat moeten we er nog over zeggen? De een speelt nog slechter dan de ander. Bij Ajax vraag je je soms af of ze überhaupt tweede willen worden. Bij Feyenoord lijken de spelers drukker bezig met elkaar uitkafferen dan met het uitvoeren van het plan van Robin van Persie."

Vahle is wel blij dat Peter Bosz voor de Eredivisie behouden blijft. "Hij twijfelde lang of hij zijn contract bij PSV wilde verlengen. Misschien dacht hij wel: met deze concurrentie is de uitdaging ver te zoeken, laat ik wat vaker naar Curaçao vliegen in plaats van spanning zoeken in deze competitie. Maar wie Bosz een beetje kent, weet wat hij zou zeggen: de uitdaging zit in jezelf. Iedere week weer het maximale eruit halen. En dat lukt PSV aardig. Na afloop van een overwinning een goed glas rood en een sigaartje, ook dat smaakt naar meer. Daarom mogen we blij zijn dat we nog een paar jaar van hem kunnen genieten", aldus Vahle.

De sportverslaggeefster geniet ook van de talenten die er rondlopen. "Sean Steur, Givairo Read, Luciano Valente en Kees Smit zijn lichtpuntjes die laten zien dat er wél toekomst in zit", meent Vahle, die daarbij ook vreest voor een vertrek van Smit. "Het typeert het beleid in Alkmaar: eerst cashen, dan pas dromen. Alsof structureel meedoen om de titel bijzaak is. En juist nu, met het gestuntel van Ajax en Feyenoord, hoop je op een club die het niveau optrekt. Een ploeg die de competitie weer spanning geeft."

PSV kan zich binnenkort tot kampioen van Nederland kronen. "Sommigen noemen PSV dit seizoen 'kampioen van de armoede'. Onzin", vindt Vahle. "Dat doet geen recht aan de prestaties van PSV en Peter Bosz. Zij leveren namelijk vrijwel iedere week wat er van een kampioen verwacht mag worden. Maar armoede? Ja, dat is dit seizoen wel degelijk het geval."