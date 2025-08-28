Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

"Hij staat in de belangstelling van Spartak Moskou, ja. Los van of je dat als speler moreel gezien moet willen of als je dat als club wil doen... Die vragen kun je ook stellen over Qatar, Saoedi-Arabië, al dat soort landen. Dat daar gelaten, dat moet iedereen lekker zelf bepalen. Maar waarom moet hij naar zo'n competitie?", vraagt Vahle zich af in De Derde Helft.

De verslaggeefster vervolgt: "Dat zou ik heel jammer vinden. Deze jongen zit in de bloei van zijn carrière, speelde gisteren (zondag, red.) een fantastische wedstrijd. Ik zou hem heel graag in de top van Nederland willen zien. Als ik PSV of Ajax zou zijn, dan zou ik nu zeggen: Hallo! Of zij hem kunnen betalen? Hij heeft nog een contract voor een jaar, dus zo duur zal hij ook wel niet zijn. Ajax heeft natuurlijk weinig geld. Maar PSV zag je dat Mauro geblesseerd was, dan moest Dest naar de linksback..."