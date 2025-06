Noa Vahle kraakt oud-Ajacied: "Alsof een club daarin meegaat"

Noa Vahle is niet te spreken over het interview van Quincy Promes. De veroordeelde oud-speler van FC Twente gaf onlangs aan graag terug te willen keren naar Nederland.

Promes ontliep zijn gevangenisstraf de laatste jaren door in het buitenland te verblijven, maar vertelt in een interview aan RTL Boulevard dat hij terug naar Nederland wil komen mits hij niet meteen opgepakt wordt. "Hij wil het liefst meewerken, vrij blijven en zijn voetbalcarrière weer oppakken”, reageert Vahle in De Oranjezomer. “Alsof er een club in Nederland is die daarin meegaat... Die sympathie, dat gaat niet werken."

Vahlke is niet onder de indruk van het opvallende interview van de Oranje-international. "Hij zegt helemaal niks in dat interview. Zijn advocaat zat er gewoon naast en gaf hem bij elke vraag een seintje: niet antwoorden", besluit de verslaggeefster. Het Hof heeft het verzoek van Promes inmiddels afgewezen.