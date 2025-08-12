Noa Vahle kritisch op Ajax-trio: "Die vielen beetje door de mand"

"Dat is natuurlijk een kop van Valentijn Driessen", lacht Noa Vahle bij Nieuws van de Dag als ze hoort dat Ajax nog slechter speelde dan onder Farioli. "Hij is even lekker op vakantie geweest, uitgerust, en meteen weer zuur als hij terugkomt."

Toch snapt Vahle de kritiek van Driessen op het spel van Ajax wel. "Hij heeft in principe ook wel een punt. Je kan van het voetbal van Farioli vinden wat je wil. Het was niet mooi, maar hij haalde wel resultaat. Heitinga heeft nu ook een resultaat behaald, drie punten binnengehaald tegen Telstar. Maar het was er niet beter op kan ik jou vertellen", aldus Vahle, die merkte dat de spelprincipes van Heitinga er nog niet uitkwamen.

"Hij wil echt gecontroleerd aanvallen, dus een beetje dat Ajax-voetbal terugkrijgen. Maar het was gewoon niet gecontroleerd. Dus vijftig procent van hetgeen dat je wilt, dat lukte niet. Er was een heel ervaren middenveld met Berghuis, Klaassen en Taylor, maar eigenlijk viel iedereen een beetje door de mand. Met name verdedigend, Telstar had achttien doelpogingen. Telstar vond ik niet slecht, dat vind ik ook wel leuk. Die club komt de Eredivisie in, heeft niets te verliezen en gaat gewoon lekker aanvallen. Maar Telstar dacht wel: hier hadden we meer kunnen halen", aldus Vahle.