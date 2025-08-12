Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Noa Vahle kritisch op Ajax-trio: "Die vielen beetje door de mand"

Bjorn
bron: Nieuws van de Dag
Wesley Sneijder met Noa Vahle
Wesley Sneijder met Noa Vahle Foto: © BSR Agency

Ajax won zondagmiddag de eerste Eredivisie-wedstrijd van promovendus Telstar, maar hoogstaand was het niet in de Johan Cruijff ArenA. Volgens Valentijn Driessen speelde Ajax onder de nieuwe trainer John Heitinga 'nog slechter' dan onder zijn voorganger Francesco Farioli. 

John Heitinga
Heitinga bekritiseerd: "Spel is veel slechter dan onder Farioli" Lees ook

"Dat is natuurlijk een kop van Valentijn Driessen", lacht Noa Vahle bij Nieuws van de Dag als ze hoort dat Ajax nog slechter speelde dan onder Farioli. "Hij is even lekker op vakantie geweest, uitgerust, en meteen weer zuur als hij terugkomt."

Toch snapt Vahle de kritiek van Driessen op het spel van Ajax wel. "Hij heeft in principe ook wel een punt. Je kan van het voetbal van Farioli vinden wat je wil. Het was niet mooi, maar hij haalde wel resultaat. Heitinga heeft nu ook een resultaat behaald, drie punten binnengehaald tegen Telstar. Maar het was er niet beter op kan ik jou vertellen", aldus Vahle, die merkte dat de spelprincipes van Heitinga er nog niet uitkwamen.

"Hij wil echt gecontroleerd aanvallen, dus een beetje dat Ajax-voetbal terugkrijgen. Maar het was gewoon niet gecontroleerd. Dus vijftig procent van hetgeen dat je wilt, dat lukte niet. Er was een heel ervaren middenveld met Berghuis, Klaassen en Taylor, maar eigenlijk viel iedereen een beetje door de mand. Met name verdedigend, Telstar had achttien doelpogingen. Telstar vond ik niet slecht, dat vind ik ook wel leuk. Die club komt de Eredivisie in, heeft niets te verliezen en gaat gewoon lekker aanvallen. Maar Telstar dacht wel: hier hadden we meer kunnen halen", aldus Vahle. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen spaart Ajax niet: "Zoals de jaren met Schreuder en Steijn"

0
Marco van Basten

Marco van Basten baart opzien over Ajax: "Ik ben gaan golfen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Noa Vahle Valentijn Driessen John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd