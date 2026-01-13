Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Noa Vahle maakt zich zorgen om Ibrahimovic: "Dat hoop ik wel"

Rik Engelbertink
bron: De Oranjewinter
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Noa Vahle geniet van het feit dat Maximilian Ibrahimovic Ajacied is. Wel vraagt ze zich af of Damian van der Vaart en de zoon van Zlatan goed met elkaar overweg kunnen.

De zoon Rafael van der Vaart, Damián, speelt bij Jong Ajax waar ook Maximilian aan zal sluiten: "We weten allemaal dat Rafael en Zlatan een ongelooflijke godsgruwelijke hekel aan elkaar hebben", zegt Vahle maandagavond in het programma De Oranjewinter.

"Dus ik hoop dat de zonen het iets beter met elkaar kunnen vinden", zegt Vahle lachend. Rafael van der Vaart zei bij Studio Voetbal te hopen dat de vrienden zullen worden. De middenvelder en Zlatan Ibrahimovic hadden als voetballers een hekel aan elkaar.

Ajax-trainer Willem Weijs werd ook gevraagd naar de relatie tussen de twee: "Vanaf het moment dat deze naam is gevallen in de media gaat het hierover. Ik zou het leuk vinden als iemand een keer wat beelden van hem opzoekt of een Italiaanse journalist belt om te vragen wat deze jongen kan. Het gaat alleen maar over een vete die er blijkbaar in het verleden ooit een keer was. Daar heb ik niets mee te maken."

