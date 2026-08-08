Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Noa Vahle over mogelijke Ajax-transfer: "Zou ik opvallend vinden"

Bjorn
Noa Vahle bij De Oranjezomer
Noa Vahle bij De Oranjezomer Foto: © Talpa Network/De Oranjezomer

Noa Vahle ziet mogelijk een opvallende transfer aankomen bij Ajax. De verslaggeefster van SBS ziet Youri Baas mogelijk vertrekken bij de Amsterdammers.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik hoorde het Mike Verweij zeggen in de podcast", begint Vahle bij De Oranjezomer. "Mocht er echt een goed bedrag voor Youri Baas komen, dan zouden ze er ook over na kunnen denken."

Vahle geeft aan hoe snel het tij kan keren voor de Ajax-verdediger. "Hij werd vorig jaar nog de Ajacied van het jaar, maar hij lijkt toch een beetje het kind van de rekening met Daley Blind te worden links centraal achterin. Dat zou ik wel opvallend vinden."

Momenteel kiest Ajax-trainer Míchel voor Aaron Bouwman en Daley Blind in het centrum van de defensie. Ajax staat open om Baas bij een goed bod te verkopen. De 23-jarige verdediger werd al in verband gebracht met PSV, maar volgens Mike Verweij wil Ajax hem niet aan de Eindhovenaren verkopen. "Tenzij zij met een grote zak geld over de brug komen", zei Verweij.

Gerelateerd:
Roony Bardghji

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

0
Mika Godts

'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Youri Baas Noa Vahle
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws