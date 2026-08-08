Noa Vahle over mogelijke Ajax-transfer: "Zou ik opvallend vinden"

"Ik hoorde het Mike Verweij zeggen in de podcast", begint Vahle bij De Oranjezomer. "Mocht er echt een goed bedrag voor Youri Baas komen, dan zouden ze er ook over na kunnen denken."

Vahle geeft aan hoe snel het tij kan keren voor de Ajax-verdediger. "Hij werd vorig jaar nog de Ajacied van het jaar, maar hij lijkt toch een beetje het kind van de rekening met Daley Blind te worden links centraal achterin. Dat zou ik wel opvallend vinden."