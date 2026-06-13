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Nederlands elftal

Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"

Amber
Noa Vahle bij Ziggo Sport
Noa Vahle bij Ziggo Sport Foto: © BSR Agency

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK in de Verenigde Staten. Oranje speelt om 22.00 uur hun openingswedstrijd tegen Japan. SBS-verslaggeefster Noa Vahle sprak met Virgil van Dijk over de aanloop naar het toernooi en kreeg daarbij de indruk dat de aanvoerder moeite heeft met de negatieve sfeer rondom het elftal in Nederland.

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"Ik heb een interview gehad met Virgil en daarin ging het er ook over dat ons land zo kritisch is en dat het allemaal zo pessimistisch is", vertelt Vahle in HNM de Podcast. "Ik had wel het idee dat hij daar echt mee zit. Hij vroeg aan mij: 'heb jij eigenlijk wel zin in het WK?' Toen zei ik: 'natuurlijk heb ik zin in het WK. Zes weken naar Amerika, je bent gek als je daar geen zin in hebt'."

Volgens Vahle leeft die gedachte van Virgil van Dijk ook in de rest van de selectie. "Ik heb bijna het idee alsof dat een beetje leeft in die groep, dat ze er echt van balen dat er zo veel zure mensen, en vooral online, zijn, die zeggen van: 'kom naar huis Oranje, want het wordt toch niks op het WK'. Ik denk dan: 'Van Dijk, negeer dat lekker joh. Elke Nederlander heeft toch zin in dit WK?'"

Collega Merel Ek vult aan dat kritiek logisch kan zijn, maar dat de steun altijd blijft wanneer het toernooi begint. "Je kan best kritisch zijn door die wedstrijden tegen Algerije en Oezbekistan. Maar iedereen staat straks op 14 juni tegen Japan wel in z'n Oranje-shirtje met een biertje in z'n hand het elftal aan te moedigen. Iedereen hoopt dat ze ver komen. En die critici kun je maar op één manier de mond snoeren en dat is door dat WK te winnen."

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