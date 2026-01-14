Noa Vahle over trainer bij Ajax: "Hij is ook de enige optie"

Fred Grim maakt het seizoen 'gewoon' af als trainer bij Ajax, nadat John Heitinga eerder dit seizoen werd ontslagen door de club uit Amsterdam. Noa Vahle snapt wel dat Grim nu het vertrouwen krijgt in de Johan Cruijff Arena.

"Ik vind dat een van de weinige goede beslissingen die het bestuur van Ajax de afgelopen tijd heeft gemaakt", liet ze deze week weten in De Oranjewinter. "Ik denk dat hij ook de enige optie is, ik denk ook niet dat er heel veel trainers zijn die op dit moment willen instappen bij Ajax", aldus Vahle.

"Je weet dat Jordi Cruijff in principe pas vanaf februari echt gaat beginnen, dus dan heeft hij nog even de tijd om te zoeken naar een trainer", vervolgt de dochter van Linda de Mol, die vol lof is over Grim. "Hij brengt rust en regelmaat; hij is een ervaren man, speelt naar de capaciteiten, bouwt de jeugd weer een beetje in, en dat is wat ze willen. Dus ik denk dat het een hele juiste beslissing is", besluit Vahle enthousiast.