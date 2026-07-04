Noa Vahle over Wout Weghorst: "Nu gebeurde weer precies hetzelfde"

Bij Vandaag Inside waren de mannen lovend over de invalbeurt van Wout Weghorst in de wedstrijd tegen Marokko op het WK. Oranje werd uiteindelijk uitgeschakeld, maar volgens de tafelgasten lag dat niet aan de spits van FC Twente, die na afloop zichtbaar geëmotioneerd was.

"Hij geeft wel alles", zegt presentator Wilfred Genee bij VI. "En zoals hij die penalty binnenschoot... Je kunt zeggen wat je wilt over die Weghorst, maar hij doet het wel hé. Ik bedoel, hij ramt die bal wel weer binnen en hij gaf weer alles. Dat was de spirit die we misschien iets meer nodig hadden. Na afloop was hij ook zwaar aangeslagen."

Verslaggeefster Noa Vahle sluit zich daarbij aan en wijst op eerdere momenten van de spits op het WK. "Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Op het WK tegen Argentinië in 2022 viel hij ook fantastisch in en maakte hij twee doelpunten en benutte hij zijn penalty. Toen verloren ze ook al. En nu gebeurt eigenlijk weer precies hetzelfde. Weghorst is belangrijk bij de goal, en schiet zijn penalty weer binnen. Weghorst was emotioneel na afloop."