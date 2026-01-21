Noa Vahle sprak met ex-Ajacied: "In een hele strakke boxershort"

Noa Vahle heeft in de nieuwste aflevering van HNM Podcast een boekje open gedaan over Kjell Scherpen. De verslaggeefster van Ziggo Sport liet weten dat ze na een wedstrijd behoorlijk afgeleid was door de lange doelman, die in het verleden bij Ajax en FC Emmen speelde.

“Die eerste speelronde van de Champions League was ik bij PSV - Union Sint-Gillis. Die van PSV waren allemaal hartstikke zuur, want die hadden verloren, maar ik deed ook een interview met een speler van Union", blikt ze terug. "Normaal gesproken ruilen spelers na de wedstrijd hun shirtje. Maar deze speler had zijn broekje geruild, of hij had hem weggegeven, maar hij kwam in de interviewruimte in zijn hele strakke boxershort", aldus Vahle.

“Dus ik moest dat interview doen. Hij zegt nog tegen mij dat ik een leuk jasje aan had, waarop ik wilde zeggen dat hij een leuk broekje aan had, maar die slikte ik even in", vervolgt ze op de website van Vandaag Inside. “Het is wel dat ik dacht: zo. Hij was wel vrij lang, dus het was een beetje op ooghoogte. Het was een hele grootse... wedstrijd die hij had gespeeld, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb me heel professioneel gedragen, ik heb een heel inhoudelijk wedstrijdinterview gedaan", lacht Vahle, die Union Sint-Gillis in Eindhoven met 1-3 zag winnen van PSV.

Hélène Hendriks trekt vervolgens haar conclusies. "Een lange speler van Union Saint-Gilloise. Ik denk dat ik het wel weet, hele lieve jongen trouwens...", reageert ze. "Je mag één keer raden, Merel? Hij heeft denk ik bij FC Emmen gespeeld en staat onder de lat. Ze (voetballers, red.) doen het gewoon expres, dan gaat die deur open en vinden ze het gewoon leuk om te shockeren ”, weet de presentatrice.