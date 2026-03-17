Noa Vahle steunt Ajax-trainer Óscar García: "Die is overleden"

"Ik denk dat Ajax er nu wel iets beter voor staat", zegt Vahle bij Nieuws van de Dag. "Ik denk toch dat dat schokeffect, en dat gebeurt altijd als je een trainer eruit gooit, wel te zien was. Nu kan je niet na één wedstrijd zeggen dat Óscar García de redder in nood is en een geweldige trainer voor Ajax 1. Dat weet je nog niet, maar je weet ook niet of hij het niet is."

Vahle vindt wel dat García meer krediet verdient. "Vorige week werd hij bij Studio Voetbal al redelijk afgeserveerd, omdat hij bij zes clubs ontslagen is", geeft de verslaggeefster aan. "Hij werd een clubhopper genoemd. Nu bleek uit een interview dat hij één keer ontslagen is en die andere clubs komt door de ziekte van zijn dochter, die ook is overleden. Ik vond wel dat hij redelijk snel werd afgeserveerd. Ik denk: geef die trainer nou eerst even de kans om zich te laten zien."

Vahle zag in ieder geval weer spirit bij Ajax. "Ze scoorden twee keer na rust en normaal krijgen ze er twee om de oren na rust. Dat was wel een groot verschil, denk ik. Maar die Óscar García schijnt kneiterhard te zijn op de trainingen en ik denk dat Ajax dat wel een beetje nodig heeft", besluit ze.