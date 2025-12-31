Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"

"Ik dacht toch wel meteen aan Quincy Promes", begint Vahle. "Die dacht: 'Weet je wat? Als ik mijn straf in vrijheid kan afwachten, kan ik gewoon fit worden en bij een club gaan spelen.' Dat vond ik toch wel een klein beetje zelfoverschatting. Of naïef." Tafelgenoot Hélène Hendriks kan zich daar wel in vinden. "Je kunt het inderdaad naïef noemen."

Ook FC Barcelona-ster Yamine Yamal komt voorbij. "Het is een geweldig ventje en ik geniet elke week van hem bij Barcelona, maar hij is wel in zichzelf gaan geloven", aldus Vahle, die onder meer doelt op de reacties na het mislopen van de Ballon d'Or. "De Ballon d'Or ging dit jaar naar Ousmane Dembele, en terecht. Die man won alles bij Paris Saint-Germain, onder meer de Champions League. En dan dat gezeik dat je hem niet wint…"