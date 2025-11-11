Noa Vahle tipt nieuwe Ajax-trainer: "Het is echt een PSV-man"

KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Bjorn
bron: Nieuws van de Dag
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © Pro Shots

Ajax is nog op zoek na een nieuwe hoofdtrainer na het ontslag van John Heitinga. Sportverslaggeefster Noa Vahle is benieuwd wie er op dit moment in Ajax wil stappen.

"Ik denk dat dat de lastigste vraag wordt bij het zoeken van een nieuwe trainer", zegt Vahle bij het SBS-programma Nieuws van de Dag. "Maar er worden heel veel namen genoemd. Naast Ten Hag ook de naam van Alex Pastoor. Dat is mijn collega bij Ziggo Sport en ik vroeg hem vorige week bij FC Utrecht en hij zou niet per definitie 'nee' zeggen. Hij heeft onwijs veel visie en is tactisch ontzettend goed, maar hij heeft niet de echte ervaring. De kans dat hij het wordt is nihil."

Volgens Vahle wordt er ook naar het buitenland gekeken. "Zou Xavi van FC Barcelona het kunnen doen?", vraagt ze zich af. "Er worden heel veel namen genoemd. Mark van Bommel is misschien een optie. Al denk ik dat dat toch net te gevoelig is. Het is natuurlijk echt een PSV-man. En Louis van Gaal doet dat niet meer. Frank de Boer is natuurlijk ook nog wel een optie, want hij heeft heel lang niets meer gedaan. Hij kent de club natuurlijk ook heel goed en is vier keer kampioen geworden. Maar de vraag is of hij überhaupt nog een keer een club wil trainen en dit risico nog een keer wil nemen", besluit Vahle.

