Noa Vahle uit ergernis over spelersvrouw: "En dan doorjanken..."

Influencer Jade Anna van Vliet staat de laatste tijd nadrukkelijk in de belangstelling door de transfer van haar vriend Kenneth Taylor. Op sociale media deelt ze volop beelden van hun verhuizing, iets wat ook sportverslaggeefster Noa Vahle is opgevallen. In HNM De Podcast laat Vahle zich kritisch uit over een trend die zij steeds vaker ziet terugkomen.

De 21-jarige Van Vliet neemt haar miljoenen volgers mee in vrijwel elk aspect van haar leven. Momenteel draait haar content vooral om het vertrek naar Italië, nadat Taylor Ajax verruilde voor Lazio Roma. De verhuizing naar Rome brengt zichtbaar emoties met zich mee, mede omdat Van Vliet haar familie en leven in Nederland achterlaat.

Niet iedereen kan die openhartigheid waarderen. Vahle steekt haar mening daarover niet onder stoelen of banken. "Weet je waar ik heel even over wil zeiken? Het is een soort trend, denk ik, ik begrijp het niet... Mensen op social media die zichzelf filmen terwijl ze moeten janken", zegt ze in de podcast met Hélène Hendriks en Noa Vahle. "Sorry, maar ik zie het echt bij zoveel mensen. Laatst bijvoorbeeld bij de vriendin van Kenneth Taylor, Jade Anna. Die moest dan ook huilen."

Volgens Vahle is het moment waarop zulke video’s worden opgenomen lastig te bevatten. "Maar ik ga het me even voorstellen. Dan ben je verdrietig, niet alleen zij, maar ook andere influencers, en dan denken ze: wacht heel even, momentje, ik zet even m’n camera neer", zegt ze vol ongeloof. "En dan doorjanken. Dat is dan onder de noemer: we moeten alles laten zien van ons leven, we moeten ook onze onzekerheden laten zien. Jongens..."