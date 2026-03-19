Noa Vahle voelde zich onveilig bij duel van Ajax: "Traangas"

Hélène Hendriks en Noa Vahle zijn regelmatig te vinden bij Europese wedstrijden. Daar genieten ze vaak ook van de sfeer in het stadion, maar af en toe slaat die sfeer ook om. Zo is Hendriks een keer weggerend bij een wedstrijd van PAOK Saloniki.

"Dat was zó grimmig na de wedstrijd. Normaal heb ik daar helemaal geen last van, want ik denk altijd: Ach, ik ben een vrouw, mij pakken ze toch niet", vertelt Hendriks in HNM De Podcast. "Na de wedstrijd loop ik daar, volgens mij was het met een collega van ESPN, en de sfeer sloeg om. We moesten echt rennen, gewoon rennen. Dat is de eerste keer dat ik echt dacht: Oké, dit is een tikje onveilig."

Vahle maakte een soortgelijke situatie mee bij AEK Athene. "Ajax speelde daar. Na afloop voel je die sfeer omslaan buiten. Toen was het rennen en traangas. Dat doet pijn. Kanonnen, dat is echt niet lachen." Hendriks voelt zich 'bijna nooit onveilig', zo geeft ze aan. "Ik heb het één keer wel in Oekraïne gehad, al een paar jaar geleden. Toen voelde ik me echt heel onveilig."

"Toen moest ik door een park richting het stadion en dat park was hartstikke donker, ik was in mijn eentje. Er was geen cameraman of wat dan ook bij, want ik had een lokale cameraman. Toen ben ik ook wel gaan rennen en heb ik me uiteindelijk half vastgeklampt aan Marcel Maijer (voormalig RTL-presentator, red.). Die herkende ik nog net", lacht Hendriks.