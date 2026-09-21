Noa Vahle: "We moeten Ajax niet bombarderen tot titelkandidaat"
Noa Vahle vindt het nog te vroeg om Ajax nu al tot titelfavoriet te bombarderen. De sportpresentatrice ziet dat de Amsterdammers onder meer met een aantal nieuwe spelers aan een nieuwe ploeg bouwen en verwacht dat daar tijd voor nodig is. Feyenoord maakt op dit moment juist een sterke indruk op haar.
Ajax kende volgens Vahle een opvallende start van het seizoen, waarbij de verwachtingen al snel hoog werden. "Ik vond het best wel snel hoe er over Ajax werd gesproken in het begin van dit seizoen", begint Vahle in De Oranjezondag. "Ze hebben een aantal goede aankopen, waaronder Julian Brandt, waar we elke week van kunnen genieten. Ik vind Ouazane een fantastisch groot talent, waarvan ik niet begrijp dat hij niet meer speeltijd krijgt. Maar als je kijkt waar Ajax vandaan komt, is het niet gek dat het nog even tijd kost."
Daarnaast zet Vahle vraagtekens bij een transfer die Ajax deze zomer deed. "We zien hier Tolu die weer een goal maakt. Hij heeft een koopoptie van achttien tot twintig miljoen. Als ik Jordi Cruijff was, zou ik nog even achter mijn oor krabben dat je Leonardo voor twintig miljoen hebt gekocht. Er is nog veel werk aan de winkel, dus ik denk niet dat je Ajax begin dit seizoen had kunnen bombarderen tot titelkandidaat."
Feyenoord ziet Vahle ondertussen in een andere fase zitten. "Als je twaalf doelpunten in twee wedstrijden maakt en er geen een doelpunt tegen krijgt, hulde voor Giovanni van Bronckhorst. Je hebt Hadj Moussa niet voor veertig miljoen verkocht, hij laat zich zien. Valente genieten we van, Zechiël die een oproep voor het Nederlands elftal heeft gekregen. Dat is een ploeg in vorm. PSV ook weer dure punten verloren."
Vahle hoopt dat de strijd om de landstitel daardoor spannend blijft. "Waar ik wel naar uitkijk, is dat het spannender wordt en dat we niet al na twintig speelrondes PSV moeten feliciteren met de titel."
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