Noa Vahle: "Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"

Klaas-Jan Huntelaar lijkt op de weg terug, want de voormalig profvoetballer werd afgelopen week meerdere malen gespot bij diverse clubs. Zo was hij op het trainingsveld van Vitesse Onder 21 en aanwezig bij FC Utrecht - Servette in de Galgenwaard. Zondag zat hij in de Grolsch Veste bij FC Twente - PSV.

Noa Vahle vindt het mooi dat Huntelaar zijn gezicht weer laat zien. "Het is eigenlijk voor het eerst weer in twee jaar, want twee jaar geleden was hij technisch manager bij Ajax. Dat was een hele zware periode voor de club. Hij heeft daar een flinke burn-out aan overgehouden", sprak ze vrijdag bij De Oranjezomer.

"Twee jaar lang is hij er tussenuit geweest, en nu zien we hem voor het eerst weer", vervolgt Vahle enthousiast. "Ik vind het echt goed om hem weer in de voetballerij te zien, want daar hoort hij. Technisch directeur zijn was altijd zijn ambitie, maar hij stond donderdag op het trainingsveld. Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"