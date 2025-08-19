Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Noa Vahle: "Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"

Niek
Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport
Noa Vahle met Jan van Halst namens Ziggo Sport Foto: © Pro Shots

Klaas-Jan Huntelaar lijkt op de weg terug, want de voormalig profvoetballer werd afgelopen week meerdere malen gespot bij diverse clubs. Zo was hij op het trainingsveld van Vitesse Onder 21 en aanwezig bij FC Utrecht - Servette in de Galgenwaard. Zondag zat hij in de Grolsch Veste bij FC Twente - PSV. 

Noa Vahle vindt het mooi dat Huntelaar zijn gezicht weer laat zien. "Het is eigenlijk voor het eerst weer in twee jaar, want twee jaar geleden was hij technisch manager bij Ajax. Dat was een hele zware periode voor de club. Hij heeft daar een flinke burn-out aan overgehouden", sprak ze vrijdag bij De Oranjezomer.

"Twee jaar lang is hij er tussenuit geweest, en nu zien we hem voor het eerst weer", vervolgt Vahle enthousiast. "Ik vind het echt goed om hem weer in de voetballerij te zien, want daar hoort hij. Technisch directeur zijn was altijd zijn ambitie, maar hij stond donderdag op het trainingsveld. Wie weet schuilt er een toekomstig trainer in hem?"

Dies Janse bedankt de Ajax-fans

OFFICIEEL | FC Groningen bevestigt komst verdediger van Ajax

0
Marco van Basten

Van Basten twijfelt aan terugkeer oud-Ajacied: "Is geen leider"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
