Noa Vahle wijst: "Dan zit ArenA vol, maar dit vind ik écht ruk"

Noa Vahle heeft zich niet optimaal vermaakt tijdens de interlandperiode. De verslaggeefster bezocht meerdere duels van het Nederlands elftal, maar is niet te spreken over de Oranje-supporters. Ze maakt daarbij de vergelijking met de Argentijnse aanhang.

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"Ik wil even zeiken", begint Vahle in HNM De Podcast. "We hebben natuurlijk het Nederlands elftal weer gehad, met twee thuiswedstrijden en zo (tegen Duitsland in de Johan Cruijff ArenA en tegen Servië in het Philips Stadion, red.). Echt, serieus, nog één keer de wave in het stadion en ik ga gillen." Hélène Hendriks reageert verbaasd. "Wat zeg jij nou? Hoe leuk is dat, de wave. Ik doe absoluut wel mee", meent de presentatrice. "Dat vind ik zo leuk aan het publiek bij het Nederlands elftal, dat zijn heel vaak gezinnen en kinderen. Dat is echt heel anders dan bij een reguliere Eredivisiewedstrijd."

Vahle vindt het moment van de wave wel bepalend. "Ik zeg het meer gekscherend, ik heb niet per se iets dat ik denk dat we de wave niet meer mogen doen. Maar luister: wij zijn in Nederland heel goed, wij gaan de wereld over met de Oranjemars. Van links naar rechts, geweldig, met die Oranjebus. Waar wij als Nederlanders namelijk heel goed in zijn, is met muziek een feestje bouwen. En dat is geweldig", meent ze. "Alleen: als we op een gegeven moment in het stadion zitten, dan zit een ArenA vol, het Philips Stadion vol, dan zit De Kuip vol met Oranjefans. Dan mis ik, en dat zit gewoon niet in ons volk...", vervolgt Vahle. "Wij zijn daar gewoon veel te nuchter voor. Wij houden van gezelligheid, lekker kletsen, met een patatje en een biertje lekker een wedstrijdje kijken. Maar die Argentijnen, met zo'n capo die dan zonder shirt helemaal leip gaat. Dat zou ik zo graag willen."

Vahle ziet wel verbetering bij de wedstrijden van Oranje. "Er is nu een kleine groep bij het Nederlands elftal, de Dutch Fanatics, die proberen dat. Er staat dan iemand, maar het is een nog een veel te kleine groep. Dus die krijgen niet dat hele stadion mee. Dat vind ik jammer. Wat wij dan doen is de wave. Dan denk ik altijd: oké... kom op!" Hendriks vindt de sfeer bij het Nederlands elftal wél 'gezellig', maar Vahle gaat daar niet in mee. "Als je tegen Argentinië voetbalt, dan sta je met 1-0 achter als je kijkt naar hoe die Argentijnen dat doen. En we werden er in de ArenA uit gezongen door die Duitsers, door het uitvak van die Duitsers. Dat vind ik écht ruk", besluit de verslaggeefster.