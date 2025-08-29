Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

Kian Fitz-Jim blijft mogelijk toch bij Ajax. Tegen Heracles speelde hij als 6 een uitstekende wedstrijd. John Heitinga zoekt nog naar de ideale speler op die positie en de Amsterdammers willen daarvoor de markt misschien wel op.

"In eerste instantie wilden ze Mokio proberen, maar die vonden ze te licht. Daarna werd het met Klaassen geprobeerd en nu probeerden ze het met Fitz-Jim (tegen Heracles red.)", opent Noah Vahle bij de podcast De Derde Helft.

"Heitinga zei ook direct, dat als Fitz-Jim zo speelt dan hoeft hij niet weg", weet de journaliste. "Want het ging erover of hij verhuurd of verkocht moest worden. Maar als je de Champions ingaat over drie weken, moet je toch wel echt een hele goede zes hebben."