Noa Vahle wijst: "Scenario dat Feyenoord moet verliezen van Ajax"

Noa Vahle verwacht dat PSV snel kampioen van Nederland wordt. De Eindhovenaren verloren afgelopen weekend van NEC, maar Vahle denkt dat PSV komend weekend de titel pakt. De ploeg van trainer Peter Bosz heeft daarbij wel de hulp van Ajax nodig, dat op bezoek gaat bij Feyenoord.

"Ik denk dat PSV dit weekend kampioen is, dat denk ik wel", zegt Vahle bij Nieuws van de Dag. "Want het scenario is dat Feyenoord moet verliezen van Ajax en PSV moet dan winnen van Telstar. Ik denk dat Ajax er richting de Klassieker iets beter op staat, al had ik dit vorige week niet gezegd."

Vahle heeft geen hoge verwachtingen van Feyenoord. "Het is in De Kuip, maar ik denk dat het al knap is als Robin van Persie elf man kan opstellen", schetst de verslaggeefster. "Afgelopen weekend verloor hij er weer twee (Bart Nieuwkoop en In-beom Hwang, red.) en Mats Deijl is ook nog geschorst. En daar tegenover staat Ajax, dat afgelopen weekend eindelijk weer een keer liet zien dat er toch wel aardig wat kwaliteit in die selectie zit."

Van Persie heeft een beroep op de Feyenoord-fans gedaan om achter de ploeg te gaan staan. "Dat is niet echt gelukt... Normaal gesproken is het een fantastische sfeer in De Kuip, maar dit weekend was het een beetje cynisch en stil. Ik denk dat ook dat Van Persie zich niet zo moet focussen om elk media-optreden te gebruiken om te vragen om steun. Als je zondag wint van Ajax in de Klassieker dan komt die steun echt wel", aldus Vahle, die daar dus niet veel vertrouwen in heeft.