Noa Vahle zag Ajax overtuigen: "Dat heb je niet gezien bij PSV"

"Het is wel dat je meer van PSV had mogen verwachten", begint Vahle in De Oranjezondag. "Peter Bosz zei vrijdag dat het erom zou gaan wie het liefst wilde winnen en dat heb je niet gezien bij PSV. En dat is wel heel erg jammer. Wat opvallend is, is dat heel PSV de handdoek in de ring gooit, want in zeven wedstrijden is nog nooit een gat van negen punten gedicht."

"Terwijl bij Ajax de filosoof Farioli het woord 'titel' niet wil noemen, want er zijn nog 21 punten om voor te spelen. Voor PSV is er dus geen bekerfinale, uitgeschakeld in de Champions League en geen kampioenschap. Bosz wilde niet spreken van een geslaagd of een niet-geslaagd seizoen en dat is best opvallend", aldus de verslaggeefster.