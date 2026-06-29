Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"
De kritiek vanuit Nederland komt zeker wel bij de spelers van het Nederlands elftal op het WK terecht. Dat zegt Noa Vahle, die Oranje op de voet volgt in Amerika, Mexico en Canada, in HNM De Podcast.
"We hebben het altijd over dat we zeventien miljoen bondscoaches hebben. Soms denken wij dat dat allemaal niet terechtkomt bij de selectie. Dat alles wat er over de spelers gezegd wordt, niet bij ze terecht komt. Dat is wel gebeurd", zegt Vahle. "Bij Frenkie de Jong."
Hélène Hendriks haakt in: "Hugo had in de uitzending een uitgesproken mening. Hij vindt het teveel tikkie breed. En er zijn er meer die dat vinden. Hij noemde hem (De Jong, red.) een postbode. Henk ten Cate was ook kritisch. Dat mag ook wel. Maar ik snap Frenkie de Jong ook wel."
Vahle vond het opvallend, zo vertelt ze. "Ik stond te wachten in die interviewruimte. Ik dacht: Ik ga Frenkie toch even voor de camera halen, want er is zoveel over hem gezegd. En Valentijn (Driessen, red.) die dan zegt: Hij moet uit de basis. Weet je wat het ook is met kritiek in Nederland? Het is allemaal meteen zo hard. Ik vind dat best wel heftig. En hij krijgt het dus mee."
"Hij had voor de camera een prachtige Cruijffiaanse uitspraak, door te zeggen: Mensen kijken wel, maar ze zien het niet. Hij zegt: De meeste mensen snappen eigenlijk helemaal niks van voetbal. Je merkte wel dat het hem hoog zat", aldus de verslaggeefster. "Ik vond het goed dat hij een keer van zich af beet."
Ajax Vrouwen shopt bij FC Twente: "Is technisch goed onderlegd"
Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"
Danny Blind duidelijk over Ajax en zoon Daley: "Lijkt me niet"
Marokkaanse bondscoach kent Brobbey goed: "Ik ken hem al langer"
'Míchel belt met Bayern-speler over mogelijke Ajax-transfer'
Vol huis bij Nouri voor Oranje - Marokko: "Het tijdstip is lastig"
'Tweede club uit Italië meldt zich voor Takehiro Tomiyasu (27)'
Nederlands Elftal krijgt waarschuwing voor duel: "Het is de hel!"
Fabrizio Romano spreekt gerucht over Ajax en Ter Stegen tegen
Beuker neemt afscheid van Ajax: "Daar kijk ik met trots op terug"
'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'
'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'
'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'
Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig
'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'
'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'
Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"
Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"
Van den Brom over komst Weghorst: "Gaat soms over dat randje"
Weghorst maakte onhandige Ajax-move: "Waren veel fans boos over"
Kramer fileert Ajax-speler: "Klein kwalletje, komt niet oprecht over"
'Ajax kan slechts vijftien procent van salaris Ter Stegen betalen'
'Ajax slaat toe; Romano meldt transfer van ruim tien miljoen euro'
Koster niet langer hoofd vrouwenvoetbal Ajax: "Wil blijven bouwen"
Forse kritiek op Weghorst: "Daar prikken supporters wel doorheen"
Yolanthe Cabau openhartig over oud-Ajacied: "Houden van elkaar"
Godts heeft hoge verwachtingen van teamgenoot: "Hij kan het"
Ten Hag verdedigt Weghorst-transfer: "Dat heeft FC Twente nodig"
Vertrokken Ajax-talent: "Ik vind dat ik de kans had moeten krijgen"