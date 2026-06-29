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Nederlands elftal

Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"

Amber
bron: HNM De Podcast
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © MTB-Photo

De kritiek vanuit Nederland komt zeker wel bij de spelers van het Nederlands elftal op het WK terecht. Dat zegt Noa Vahle, die Oranje op de voet volgt in Amerika, Mexico en Canada, in HNM De Podcast.

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"We hebben het altijd over dat we zeventien miljoen bondscoaches hebben. Soms denken wij dat dat allemaal niet terechtkomt bij de selectie. Dat alles wat er over de spelers gezegd wordt, niet bij ze terecht komt. Dat is wel gebeurd", zegt Vahle. "Bij Frenkie de Jong."

Hélène Hendriks haakt in: "Hugo had in de uitzending een uitgesproken mening. Hij vindt het teveel tikkie breed. En er zijn er meer die dat vinden. Hij noemde hem (De Jong, red.) een postbode. Henk ten Cate was ook kritisch. Dat mag ook wel. Maar ik snap Frenkie de Jong ook wel."

Vahle vond het opvallend, zo vertelt ze. "Ik stond te wachten in die interviewruimte. Ik dacht: Ik ga Frenkie toch even voor de camera halen, want er is zoveel over hem gezegd. En Valentijn (Driessen, red.) die dan zegt: Hij moet uit de basis. Weet je wat het ook is met kritiek in Nederland? Het is allemaal meteen zo hard. Ik vind dat best wel heftig. En hij krijgt het dus mee."

"Hij had voor de camera een prachtige Cruijffiaanse uitspraak, door te zeggen: Mensen kijken wel, maar ze zien het niet. Hij zegt: De meeste mensen snappen eigenlijk helemaal niks van voetbal. Je merkte wel dat het hem hoog zat", aldus de verslaggeefster. "Ik vond het goed dat hij een keer van zich af beet."

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