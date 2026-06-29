Noa Vahle ziet De Jong van zich afbijten: "Het zat hem hoog"

De kritiek vanuit Nederland komt zeker wel bij de spelers van het Nederlands elftal op het WK terecht. Dat zegt Noa Vahle, die Oranje op de voet volgt in Amerika, Mexico en Canada, in HNM De Podcast.

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"We hebben het altijd over dat we zeventien miljoen bondscoaches hebben. Soms denken wij dat dat allemaal niet terechtkomt bij de selectie. Dat alles wat er over de spelers gezegd wordt, niet bij ze terecht komt. Dat is wel gebeurd", zegt Vahle. "Bij Frenkie de Jong." Hélène Hendriks haakt in: "Hugo had in de uitzending een uitgesproken mening. Hij vindt het teveel tikkie breed. En er zijn er meer die dat vinden. Hij noemde hem (De Jong, red.) een postbode. Henk ten Cate was ook kritisch. Dat mag ook wel. Maar ik snap Frenkie de Jong ook wel."