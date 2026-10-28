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Noa Vahle ziet plots oud-Ajacied: "Hij kwam helemaal naar me toe"

Arthur
Noa Vahle
Noa Vahle Foto: © NESimages

Noa Vahle heeft vorige week een hartelijke ontmoeting gehad met Francesco Farioli. De verslaggeefster van Ziggo Sport kwam de voormalig trainer van Ajax tegen in Portugal, waar hij tegenwoordig aan het roer staat bij FC Porto. In HNM De Podcast vertelt ze hoe het weerzien verliep.

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Vahle was vorige week dinsdag in Portugal om verslag te doen van het Champions League-duel tussen FC Porto en PSV. In het Estádio do Dragão boekten de Eindhovenaren een knappe 0-1 overwinning. Daarmee bezorgde PSV-trainer Peter Bosz zichzelf zijn eerste zege op Farioli. Tijdens diens enige seizoen bij Ajax (2024/25) trok de Italiaan namelijk twee keer aan het langste eind: met 3-2 in de Johan Cruijff ArenA en met 0-2 in het Philips Stadion.

"Ik heb natuurlijk mijn grote vriend weer gezien, Francesco Farioli", vertelt Vahle met een brede grijns aan haar podcastgenoten Hélène Hendriks en Merel Ek. Ek is benieuwd of de Italiaanse trainer haar nog herkende. "Herkende hij je nog?", vraagt ze. "Ja", antwoordt Vahle. Vervolgens spreidt ze haar armen om na te doen hoe Farioli haar begroette. "Hij kwam helemaal naar me toe: 'Oh Noa, how are you, nice to see you'. Ja, een Italiaan, hè?" aldus Vahle, die zichtbaar enthousiast terugblikt op de ontmoeting.

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