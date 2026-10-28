Noa Vahle ziet plots oud-Ajacied: "Hij kwam helemaal naar me toe"
Noa Vahle heeft vorige week een hartelijke ontmoeting gehad met Francesco Farioli. De verslaggeefster van Ziggo Sport kwam de voormalig trainer van Ajax tegen in Portugal, waar hij tegenwoordig aan het roer staat bij FC Porto. In HNM De Podcast vertelt ze hoe het weerzien verliep.
Vahle was vorige week dinsdag in Portugal om verslag te doen van het Champions League-duel tussen FC Porto en PSV. In het Estádio do Dragão boekten de Eindhovenaren een knappe 0-1 overwinning. Daarmee bezorgde PSV-trainer Peter Bosz zichzelf zijn eerste zege op Farioli. Tijdens diens enige seizoen bij Ajax (2024/25) trok de Italiaan namelijk twee keer aan het langste eind: met 3-2 in de Johan Cruijff ArenA en met 0-2 in het Philips Stadion.
"Ik heb natuurlijk mijn grote vriend weer gezien, Francesco Farioli", vertelt Vahle met een brede grijns aan haar podcastgenoten Hélène Hendriks en Merel Ek. Ek is benieuwd of de Italiaanse trainer haar nog herkende. "Herkende hij je nog?", vraagt ze. "Ja", antwoordt Vahle. Vervolgens spreidt ze haar armen om na te doen hoe Farioli haar begroette. "Hij kwam helemaal naar me toe: 'Oh Noa, how are you, nice to see you'. Ja, een Italiaan, hè?" aldus Vahle, die zichtbaar enthousiast terugblikt op de ontmoeting.
Theo Janssen onthult over Ajacied: "Daarom speelt hij niet altijd"
Erik ten Hag doet boekje open: "Ze kwamen hun beloftes niet na"
Noa Vahle ziet plots oud-Ajacied: "Hij kwam helemaal naar me toe"
AZ moet het in topper tegen Ajax mogelijk stellen zonder sterkhouder
Van Hanegem kritisch op Ajacied: "Dan moet je toch lachen?"
Ajax opent nieuw megastadion met kraker tegen Bayern München
'Ajax strijdt met PSV om handtekening van Portugese doelpuntenmaker'
Geblesseerde Ajacied geeft hoopvolle update over revalidatie
'John Heitinga en Jaap Stam bedanken voor Eredivisie-vacature'
Sutalo maakt indruk in Italië: "Willen hem definitief overnemen"
"Míchel heeft zich de hele wedstrijd door geërgerd aan hem"
Paul Nuijten geniet erg van Ajacied: "Dat is mooi om te zien"
VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften
Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"
De Boer ergert zich kapot aan arbitrage: "Zie je het dan niet?"
Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"
Feyenoord-speler imponeert: "Hij was toch prima voor Ajax geweest"
Gullit over Ajax-talent: "Je moet hem ook in bescherming nemen"
Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
Peter Bosz eerlijk over Ajax: "We hadden hogere verwachtingen"
Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"
Van Hanegem wil Ajax-speler bij Feyenoord: "Wij moeten hem kopen"
Daley Blind geeft tekst en uitleg: "En die is toch iets groter"
Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"
Tsygankov verdient tijd: "Zelfs Hakim Ziyech en David Neres..."
Ruud Gullit bekritiseert speler van Ajax: "Dat vind ik zo slecht"
Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"
Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel