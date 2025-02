Noah Sadiki strijdbaar: "Dat moeten we in Amsterdam laten zien"

"We speelden geen onaardige wedstrijd, maar daar kopen we niks voor", vertelt Sadiki in de Belgische media. "De eerste helft zat er zeker meer in, we scoorden ook twee keer, ook al werden die goals afgekeurd. Het is wel een bewijs dat we kwaliteit hebben, maar Ajax speelde het beter uit. Zij schoten wel twee keer raak en dat moet je doen op dit niveau."

Ondanks de 0-2 overwinning van Ajax in België gelooft de voetballer nog in de kansen voor zijn ploeg. "Er is kwaliteit genoeg bij ons en dat moeten we in Amsterdam nu maar laten zien. Je moet er in geloven, anders moet je er niet meer aan beginnen", aldus Sadiki.