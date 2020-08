Geschreven door Jessica Westdijk 15 aug 2020 om 21:08

Er zijn nog 3 Ajacieden in de race om de Golden Boy Award te winnen. Dat is de prestigieuze prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het grootste talent onder de 21 jaar. De prijs wordt sinds 2003 uitgereikt, toen was Rafael van der Vaart de winnaar. In 2018 werd de prijs opnieuw gewonnen door een Ajacied: Matthijs de Ligt mocht toen als eerste verdediger ooit de trofee in handen nemen. De laatste editie werd gewonnen door Joao Felix.

Lassina Traoré en Antony stonden ook op de eerste lijst met 100 genomineerden, maar hebben de schifting niet overleefd. Zij zitten niet bij de laatste 60 kanshebbers. Wel maken Sergino Dest, Ryan Gravenberch en Mohammed Kudus nog kans om de prijs te winnen. Verder is bijvoorbeeld ook oud-Ajacied Mitchell Bakker genomineerd. De concurrentie is echter pittig, ook talenten als Ansu Fati (FC Barcelona) en Erling Haland (Borussia Dortmund) staan op de lijst met genomineerden.

Iedereen kan stemmen op de genomineerden. Wil jij stemmen op één van de Ajacieden? Stem hier voor de Golden Boy Award