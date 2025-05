'Nog altijd geen doorbraak in onderhandelingen met middenvelder'

De contractverlenging van Kian Fitz-Jim bij Ajax laat voorlopig op zich wachten. Volgens het Algemeen Dagblad is een akkoord tussen beide partijen nog 'ver weg'.

Fitz-Jim kende dit seizoen zijn definitieve doorbraak onder trainer Francesco Farioli. Waar de middenvelder afgelopen zomer nog op de nominatie stond om te vertrekken, Steven Berghuis tipte hem zelfs bij Go Ahead Eagles, waar diens vader werkt, groeide hij dit seizoen uit tot een vaste waarde. Zijn ontwikkeling leidde tot gesprekken over een nieuw contract.

Bij Ajax ligt hij nu nog tot medio 2027 vast. Het AD meldt dat een verlenging van dat contract 'ver weg' is. "Een doorbraak in de onderhandelingen vond nog altijd niet plaats", zo klinkt het. Fitz-Jim kwam dit seizoen 44 keer in actie voor Ajax. Daarin scoorde de middenvelder zes keer en gaf hij twee assists.