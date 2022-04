Geschreven door Idse Geurts 28 apr 2022 om 09:04

Het lijkt erop dat de spelers van Ajax er goed opstaan bij Bayern München. Naar verluidt is de Duitse recordkampioen gecharmeerd van nóg een speler van Ajax. Het zou hier gaan om Jurriën Timber. Dit meldt de Duitse krant BIlD. Naast Timber staan ook Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller op de nominatie om naar Bayern te vertrekken. Na de zomer zou er dus een hele ‘Ajax-enclave’ aanwezig kunnen zijn bij de Duitse topclub.

Aangezien basisklant Niklas Süle over paar maanden vertrekt bij Bayern, zijn de Duitsers hard op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. Nu lijken ze dus te zijn uitgekomen bij Timber. De 20-jarige verdediger maakt immers ook een enorm sterk seizoen door bij Ajax. Ook ligt de potentie van Timber erg hoog, waardoor Bayern in hem ook een verdediger voor de toekomst ligt.

Desalniettemin ligt er voor Bayern nog een zware klus om Timber in te lijven. Ook andere clubs zijn in de markt voor de Nederlander. Zo zou Timber Erik ten Hag kunnen volgen naar Manchester United. De directie van United zou zelfs al hebben gesproken met het management van Timber. Daarnaast bestaat ook nog de kans dat Timber ‘gewoon’ bij Ajax blijft. In een eerder stadium gaf de verdediger aan dat hij graag nog bij Ajax blijft. Hij vond zichzelf immers ‘nog niet uitgeleerd’ bij de Amsterdammers.