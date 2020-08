Geschreven door Jessica Westdijk 25 aug 2020 om 15:08

Hoewel er bij de oefenwedstrijden van Ajax alweer beperkt publiek aanwezig mag zijn, is dat bij internationale duels nog niet het geval. Voorlopig geen magische Europese avondjes in de Johan Cruijff Arena dus.

Mogelijk mogen er wel weer kleine plukjes supporters aanwezig zijn, maar ook de UEFA wil daarvoor het een en ander testen. De eerste test is op 24 september, als Bayern München en Sevilla in Boedapest tegen elkaar spelen om de Supercup, zo meldt de bond. Er mogen dan 20.000 supporters naar binnen in de Puskás Aréna, die normaal een capaciteit van 67.215 heeft. Of die 20.000 supporters ook supporters van Bayern München en Sevilla mogen zijn, is nog even de vraag. Maar het meest waarschijnlijk lijkt dat dit vooral de lokale bevolking zal zijn.

De Supercup is een eerste test voor het spelen van Europese duels met publiek. Bij de Europese voorrondes, zoals die van AZ, mogen dus nog geen supporters aanwezig zijn. Maar wie weet is dat als de groepsfase eind oktober start dus wel het geval. Wordt ongetwijfeld vervolgd…