Geschreven door Idse Geurts 16 nov 2021 om 17:11

De transfersoap rond Noussair Mazraoui lijkt niet op te houden. Nadat Napoli vorige week al interesse toonde, zijn er nu nog twee clubs die de rechtsback willen vastleggen. Volgens de Britse ESPN zijn ook Arsenal en Leeds United erg geïnteresseerd in Mazraoui.

Toch is het, net als bij Napoli, de vraag of deze clubs echt een stap omhoog zijn voor de Marrokaans international. Zo is Arsenal niet meer de grootmacht van weleer en bungelt Leeds dit seizoen onderaan in de Premier League. Voor de sportieve vooruitgang lijkt Mazraoui dus geen stap naar deze clubs te moeten maken. Waar de Engelse clubs echter wel aan kunnen voldoen, is een grote salarisverhoging. Clubs in de Premier League krijgen automatisch een enorme som geld wegens uitzendrechten. Hierdoor kunnen soms zelfs grote clubs als Ajax niet concurreren met middenmoters uit de Premier League.

Het is dus te hopen dat Mazraoui vooral naar zijn sportieve toekomst kijkt. Natuurlijk kunnen we het hem niet kwalijk nemen als hij voor het grote geld kiest, maar zo’n goede speler als Mazraoui hoort op het hoogste podium te acteren.