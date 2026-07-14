'Nog meer concurrentie voor Ajax: Turkse club wil Dani Ceballos'

Ajax krijgt mogelijk te maken met nog meer concurrentie in de strijd om Dani Ceballos. Volgens het Turkse Fanatik heeft ook Besiktas interesse in de Spaanse middenvelder, die momenteel zonder club zit na zijn vertrek bij Real Madrid.

De naam van Ceballos circuleert al geruime tijd in Amsterdam. Trainer Míchel zou de ervaren middenvelder persoonlijk proberen te overtuigen van een overstap naar Ajax en volgens eerdere berichtgeving hebben de twee regelmatig contact.

Toch is Ajax zeker niet de enige gegadigde. Ook Real Betis werkt al langere tijd aan een terugkeer van de Spanjaard. Ceballos brak ooit door bij de club uit Sevilla, maar een rentree zou vooralsnog worden bemoeilijkt door zijn salariseisen.