'Nog meer concurrentie voor Ajax: Turkse club wil Dani Ceballos'
Ajax krijgt mogelijk te maken met nog meer concurrentie in de strijd om Dani Ceballos. Volgens het Turkse Fanatik heeft ook Besiktas interesse in de Spaanse middenvelder, die momenteel zonder club zit na zijn vertrek bij Real Madrid.
De naam van Ceballos circuleert al geruime tijd in Amsterdam. Trainer Míchel zou de ervaren middenvelder persoonlijk proberen te overtuigen van een overstap naar Ajax en volgens eerdere berichtgeving hebben de twee regelmatig contact.
Toch is Ajax zeker niet de enige gegadigde. Ook Real Betis werkt al langere tijd aan een terugkeer van de Spanjaard. Ceballos brak ooit door bij de club uit Sevilla, maar een rentree zou vooralsnog worden bemoeilijkt door zijn salariseisen.
Nu lijkt zich ook Besiktas in de strijd te mengen. Volgens Fanatik hebben de zaakwaarnemers van Ceballos de middenvelder aangeboden bij de Turkse topclub. De clubleiding zou direct positief hebben gereageerd, mede doordat de 29-jarige Spanjaard transfervrij kan worden vastgelegd.
Voordat Besiktas daadwerkelijk een aanbieding uitbrengt, moet trainer Vincenzo Italiano nog wel zijn goedkeuring geven. Als de coach groen licht geeft, wil de Turkse club serieus werk maken van de komst van Ceballos. Daarmee lijkt de concurrentie voor Ajax opnieuw een stuk groter te worden.
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