Nog meer slecht nieuws voor Farioli: Ook uitblinkers ontbreken

De Burkinees was zondag tegen RKC Waalwijk nog invaller en was belangrijk met een doelpunt en een assist. Verrassend genoeg is hij niet fit genoeg voor het uitduel in Tsjechië. Ook Kian Fitz-Jim ontbreekt. Jan Faberski en Don-Angelo Konadu zit als nieuwelingen wel bij de selectie.

Het duel tussen Ajax en Slavia Praag begint aanstaande donderdag om 18.45 uur. Ajax hoopt de goede start in Europa een vervolg te geven.