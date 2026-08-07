'Nog twee grootmachten waren in de markt voor Mika Godts'
Paris Saint-Germain is niet de enige topclubs die Mika Godts op de radar heeft. Volgens Mike Verweij zijn ook FC Barcelona en Bayern München ook geïnteresseerd.
Godts staat na nadrukkelijk in de belangstelling van PSG, maar speelde donderdagavond nog gewoon tegen Shelbourne FC. "Mika Godts wil op een hele goede en mooie manier afscheid nemen van Ajax", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "Ik heb gisteren ook nog een tijdje met zijn zaakwaarnemer Niels De Jonck gesproken. Die zegt: het heeft geen seconde gespeeld om niet te gaan voetballen."
Ajax en PSG zijn druk in onderhandeling, maar Godts is bij meer clubs op de radar gekomen. "Voorlopig is het zo dat ook Barcelona heel serieus in de markt is geweest voor Mika Godts, en Bayern München ook", weet de clubwatcher. "Bayern München koos uiteindelijk, omdat ze toch een speler wilden die ook als negen kan spelen, voor Saibari. Deco is een aantal keren in de ArenA geweest om Godts te bekijken."
"Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom Jordi Cruijff zei: als dit soort clubs zich aandienen, laat hem dan hier nog maar een jaar voetballen. Dan verliest hij zijn waarde niet. Dan kan hij altijd nog voor in ieder geval die 45 miljoen die nu wordt geboden, maar misschien wel voor 60, 65 miljoen. Dat is het bedrag dat Ajax wil hebben", besluit Verweij.
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