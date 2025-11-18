Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

Noorse voormalig verdediger grapt: "Ajax mag me altijd bellen"

André Bergdølmo bij Ajax
André Bergdølmo bij Ajax Foto: © Pro Shots

André Bergdølmo heeft nog steeds een hechte band met Ajax. De inmiddels 54-jarige Noor speelde drie seizoenen in Amsterdam. 

Bergdølmo speelde van 2000 tot 2003 voor Ajax voor hij de overstap maakte naar Borussia Dortmund. In totaal speelde hij negentig wedstrijden onder Co Adriaanse en Ronald Koeman. "Ronald komt in december naar Noorwegen om een wedstrijd van mijn club te bezoeken. We gaan koffiedrinken", vertelt hij aan ESPN. "Ik heb alleen maar goede woorden voor hem."

De voormalig centrale verdediger, die na zijn actieve loopbaan als prof verder ging als trainer, is op de hoogte van de situatie bij Ajax. "Ajax mag me altijd bellen om mijn oude vriend Johnny Heitinga op te volgen als hoofdtrainer", grapt hij. 

