Ajax historie & oud-spelers
Noorse voormalig verdediger grapt: "Ajax mag me altijd bellen"
André Bergdølmo bij Ajax Foto: © Pro Shots
André Bergdølmo heeft nog steeds een hechte band met Ajax. De inmiddels 54-jarige Noor speelde drie seizoenen in Amsterdam.
Bergdølmo speelde van 2000 tot 2003 voor Ajax voor hij de overstap maakte naar Borussia Dortmund. In totaal speelde hij negentig wedstrijden onder Co Adriaanse en Ronald Koeman. "Ronald komt in december naar Noorwegen om een wedstrijd van mijn club te bezoeken. We gaan koffiedrinken", vertelt hij aan ESPN. "Ik heb alleen maar goede woorden voor hem."
De voormalig centrale verdediger, die na zijn actieve loopbaan als prof verder ging als trainer, is op de hoogte van de situatie bij Ajax. "Ajax mag me altijd bellen om mijn oude vriend Johnny Heitinga op te volgen als hoofdtrainer", grapt hij.
Laatste nieuws
Noorse voormalig verdediger grapt: "Ajax mag me altijd bellen"
Van der Vaart over aanvaring bij Ajax: "Dat liep uit de hand"
Virgil van Dijk passeert Frank de Boer met mooi Oranje-record
Jeroen Stekelenburg oppert oud-Ajacied: "Hij heeft geen club"
Oranje kent probleemloze avond en plaatst zich voor WK 2026
KNVB maakt arbiter bekend voor duel tussen Ajax en Excelsior
Luis Suárez over tijd bij Ajax: "Ze zeiden dat ik dik was..."
Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"
Opstelling Oranje bekend: jacht op WK-ticket tegen Litouwen
Laura Benschop, vriendin van Klaassen: "Geen verstand van voetbal"
Meer nieuws
Abdellah Ouazane (16) genomineerd voor bijzonder fraaie prijs
'Ajax-fans boos op De Telegraaf na minne uitspraak over Nuijten'
'Vandaag Inside-trio miljoenen waard': "Zeg het nog één keer"
'Ajax heeft vervanger Kroes in beeld en lijkt op weg naar ArenA'
Geelen: "Haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega's"
Borst kan niet naar oud-Ajacied kijken: "Loopt maar met de bal"
'Vermoedelijke opstelling Oranje: Koeman beloont oud-Ajacied'
Landzaat al actief bij Ajax en sluit aan op het trainingsveld
Landzaat nu al neergesabeld bij Ajax: "Wat hebben ze gezopen?"
'Blind vergeleken met gezwel': "Reed bijna tegen vangrail aan"
Ouder nieuws
BREAKING | 'Ajax wil Landzaat gaan ophalen voor functie bij Ajax'
Ajax-huurling vaak geblesseerd: "Het is echt een man van glas"
Ajax-talent vergeleken met oudere broer: "Hij leeft van goals"
Heitinga mislukt als trainer bij Ajax: "Het was planloos voetbal"
Oscar Gloukh en Israël sluiten WK-kwalificatie af met ruime zege
Koeman weer gevraagd naar toekomst: "Bijzonder ongeloofwaardig"
Andries Jonker genoemd voor Ajax: "Dan wordt hij de nieuwe trainer"
Van der Vaart kritisch op Ajax-opleiding: "Weer zo’n knakworst"
Derksen: "Intern bij Ajax vinden ze hem een geweldige flapdrol"
Kees Smit verklapt: "Ik heb wel serieus over Ajax nagedacht"
Video’s
Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"
Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19
VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept
Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"
Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"
Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"
"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"
0 reacties