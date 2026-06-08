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Noppert kon naar Ajax of Man United: "Maar een transfer bleef uit"

Amber
bron: NRC
Andries Noppert
Andries Noppert Foto: © BSR Agency

Andries Noppert keepte tijdens het WK van 2022 tot en met de kwartfinale voor het Nederlands elftal. De doelman van SC Heerenveen kende een sterk toernooi, al werd Oranje na strafschoppen uitgeschakeld door Argentinië, in een serie waarin Noppert geen penalty wist te stoppen. NRC-journalisten Hugo Logtenberg en Joris Kooiman schrijven dat het daarna niet lukte om een transfer te maken of zijn oude vorm terug te vinden.

"Zijn terugkeer bij Heerenveen is even wennen", schrijven de twee journalisten in NRC. "Anders dan bij Oranje hangt aan het plafond geen enkel touwtje, terwijl hij voelt dat iedereen bij de club verwacht dat hij zijn WK-vorm doortrekt. Maar hij raakt geblesseerd, een transfer blijft uit. Dan neemt hij alsnog een nieuwe zaakwaarnemer."

Een scout van Ajax vraagt in het voorjaar van 2023 aan Danny Blind om zijn oordeel over Noppert. 'Hij is betrouwbaar, allround en ook aan de bal ruim voldoende', appt Blind terug. 'Gouden jongen in de groep. Ik weet alleen niet hoe het qua fitheid is.' Noppert voert een gesprek met Ajax, maar het komt niet tot een overgang. Ook de interesse van Manchester United en andere buitenlandse clubs wordt niet concreet."

In september 2023 tekende Noppert een verbeterd contract bij SC Heerenveen tot 2027. "De ‘Tower fan de Jouwer’ blijft in Friesland. Voor Oranje zal hij niet meer uitkomen. Het blijft bij de vijf interlands die hij op het WK in Qatar speelde." 

"Eind mei 2026 vertelt technisch manager van SC Heerenveen Johan Hansma in een podcast van Omrop Fryslân dat Andries Noppert transfervrij mag vertrekken bij de club, ondanks zijn doorlopende contract. Andries verdient het om nog een transfer te maken", zo eindigt het stuk van NRC. 

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