Nordin Bakker kijkt uit naar Ajax: "Iedereen heeft het daarover"

Nordin Bakker heeft al een bijzondere loopbaan achter de rug. De doelman vertrok al op 23-jarige leeftijd naar het Bulgaarse Beroe, maar een halfjaar later keerde hij terug naar Nederland. Via Almere City en SC Heerenveen kwam hij deze zomer terecht bij FC Midtjylland, dat het binnenkort opneemt tegen Ajax.

Bij de Deense club was hij aanvankelijk de tweede keeper, maar door de blessure van Elías Ólafsson lijkt Bakker de aangewezen persoon om het doel van FC Midtjylland te verdedigen. Ólafsson liep een nierblessure op, werd geopereerd en staat hoogstwaarschijnlijk langdurig buitenspel.

"Het is lastig voor ons. Hij is ook mijn vriend, maar als tweede keeper is het nu mijn taak om hem zo goed mogelijk te vervangen", vertelt Bakker aan de Deense krant Bold. De timing is bijzonder voor de doelman, want op 5 november komt Ajax op bezoek. "Ik kijk er echt naar uit. Ik was vorige week terug in Nederland, en mijn familie en vrienden hebben het alleen maar over die wedstrijd."