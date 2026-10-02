Nordin Bakker kijkt uit naar Ajax: "Iedereen heeft het daarover"
Nordin Bakker heeft al een bijzondere loopbaan achter de rug. De doelman vertrok al op 23-jarige leeftijd naar het Bulgaarse Beroe, maar een halfjaar later keerde hij terug naar Nederland. Via Almere City en SC Heerenveen kwam hij deze zomer terecht bij FC Midtjylland, dat het binnenkort opneemt tegen Ajax.
Bij de Deense club was hij aanvankelijk de tweede keeper, maar door de blessure van Elías Ólafsson lijkt Bakker de aangewezen persoon om het doel van FC Midtjylland te verdedigen. Ólafsson liep een nierblessure op, werd geopereerd en staat hoogstwaarschijnlijk langdurig buitenspel.
"Het is lastig voor ons. Hij is ook mijn vriend, maar als tweede keeper is het nu mijn taak om hem zo goed mogelijk te vervangen", vertelt Bakker aan de Deense krant Bold. De timing is bijzonder voor de doelman, want op 5 november komt Ajax op bezoek. "Ik kijk er echt naar uit. Ik was vorige week terug in Nederland, en mijn familie en vrienden hebben het alleen maar over die wedstrijd."
"Er komen veel familieleden kijken. Maar ik heb gezegd dat ze geduld moeten hebben", gaat de voormalig doelman van Almere City en SC Heerenveen verder. "Mijn focus ligt in de eerste plaats op de eerstvolgende wedstrijd, tegen FC Kopenhagen. Daarna zien we weer verder", aldus Bakker.
Nordin Bakker kijkt uit naar Ajax: "Iedereen heeft het daarover"
Ajax speelt gelijk in oefenduel, Leonardo vindt weer het net
Janse speelt volle wedstrijd bij belangrijke zege van Jong Oranje
Huntelaar vertelt over keuze voor Ajax: "Net iets meer dan Feyenoord"
Oud-Ajacied nieuwe liefde van Monique Westenberg? "Het past wel"
PSV-icoon Nilis botste met oud-Ajax-trainer: "Dat nam ik hem kwalijk"
'Mitchell Dijks tekent contract in Thailand en treft oud-Ajacied'
Kijkers halen uit naar voormalig Ajacied in het Nederlands elftal
Derksen haalt uit naar Halsema: "Bang voor nieuwe jodenjacht"
Van der Vaart sloopt Oranje: "Als je zo door Amsterdam loopt..."
Louis van Gaal krijgt advies na City-nieuws: "Procedeer ze kapot"
Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."
'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'
Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"
Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"
Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"
Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"
Lang zag boze Xavi bij Oranje: "Moet de schijt zien te brengen"
Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
Nederland speelt na slechte eerst helft gelijk tegen Griekenland
Ajax-directeur Geelen verkozen in Europees bestuur: "Belangrijk"
'Caio Henrique ziet transferwaarde dalen na zijn start bij Ajax'
Opstelling Oranje bekend: Xavi geeft oud-Ajacied basisplaats
Gerald Sibon scoorde bijzondere treffer: "Dat waren grote namen"
Bogarde van waarde bij Jong Oranje: "Staat hele training naast me"
Maduro vergelijkt Griekse club met Ajax: "Die haat zit heel diep"
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Wim Kieft deelt compliment uit: "Hij moest bij Ajax blijven"
Louis van Gaal krijgt juridisch advies: "Hij verdient eerherstel"
Huntelaar open over gezondheid: "De maanden daarna waren heftig"