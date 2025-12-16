Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

NOS-commentator fel: "Regeer schopte Valente uit de Klassieker"

Joram
bron: NOS Voetbalpodcast
Luciano Valente tegen Youri Regeer
Luciano Valente tegen Youri Regeer Foto: © BSR Agency

Voetbalcommentator Jeroen Grueter vindt dat Youri Regeer in De Klassieker tegen Feyenoord bewust een harde overtreding maakte op Luciano Valente. Daardoor moest de Feyenoord-middenvelder geblesseerd het veld verlaten. Zijn tafelgenoten bij de NOS zijn het daar niet mee eens.

"Valente is uit de wedstrijd geschopt", zo begint Grueter bij de NOS Voetbalpodcast. Presentator Jeroen Stekelenburg reageert: 'Nou, dat viel wel mee. Het is gewoon een botsing. Ze raken allebei geblesseerd." Commentator Jeroen Elshoff vult aan: "Dit is gewoon knie tegen knie."

Grueter wijst erop dat de zorgen bij Feyenoord toenemen door de nieuwe blessure van Valente. "Die ben je waarschijnlijk ook kwijt. Sem Steijn is ook geblesseerd geraakt. Er gaan spelers naar de Afrika Cup. Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa en Gaoussou Diarra zijn dan allemaal weg."

Door al deze blessures en afwezigen vreest Grueter dat Feyenoord meer naar beneden moet kijken dan naar koploper PSV. "Aanvankelijk denk je mee te gaan doen om de titel, maar ik denk dat Feyenoord inmiddels naar beneden moet kijken en moet gaan zien waar Ajax zich bevindt, dat zich totaal heeft herpakt", aldus Jeroen Grueter. 

Gerelateerd:
Fred Grim

Grim onthult basisspeler bij Ajax voor bekerduel: "Hij speelt"

0
Dele Thomas (links)

'Ajax informeert in Eindhoven naar achttienjarige PSV-aanvaller'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd