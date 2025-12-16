NOS-commentator fel: "Regeer schopte Valente uit de Klassieker"

Voetbalcommentator Jeroen Grueter vindt dat Youri Regeer in De Klassieker tegen Feyenoord bewust een harde overtreding maakte op Luciano Valente. Daardoor moest de Feyenoord-middenvelder geblesseerd het veld verlaten. Zijn tafelgenoten bij de NOS zijn het daar niet mee eens.

"Valente is uit de wedstrijd geschopt", zo begint Grueter bij de NOS Voetbalpodcast. Presentator Jeroen Stekelenburg reageert: 'Nou, dat viel wel mee. Het is gewoon een botsing. Ze raken allebei geblesseerd." Commentator Jeroen Elshoff vult aan: "Dit is gewoon knie tegen knie."

Grueter wijst erop dat de zorgen bij Feyenoord toenemen door de nieuwe blessure van Valente. "Die ben je waarschijnlijk ook kwijt. Sem Steijn is ook geblesseerd geraakt. Er gaan spelers naar de Afrika Cup. Oussama Targhalline, Anis Hadj Moussa en Gaoussou Diarra zijn dan allemaal weg."

Door al deze blessures en afwezigen vreest Grueter dat Feyenoord meer naar beneden moet kijken dan naar koploper PSV. "Aanvankelijk denk je mee te gaan doen om de titel, maar ik denk dat Feyenoord inmiddels naar beneden moet kijken en moet gaan zien waar Ajax zich bevindt, dat zich totaal heeft herpakt", aldus Jeroen Grueter.